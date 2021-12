Rui Costa e a saída de Jorge Jesus: «Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos»

Rui Costa lamentou, em declarações em conferência de imprensa realizada esta terça-feira na sala de imprensa do Seixal, a saída da equipa técnica liderada por Jorge Jesus ainda antes do final da presente temporada."Como já tiveram conhecimento pelos comunicados que tornámos públicos, o Sport Lisboa e Benfica e Jorge Jesus chegaram a acordo para a rescisão do contrato da mesma forma, com a mesma lealdade e com a mesma seriedade que trabalhámos durante todo este período. Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, como é óbvio. Trabalhámos arduamente para chegarmos ao fim deste ano com os objetivos cumpridos mas com a mesma frontalidade com que sempre tivemos juntos, chegámos à conclusão que este dia acabou por ser o melhor para ambas as partes. Queria publicamente agradecer toda a dedicação e todo o esforço do mister Jorge Jesus ao longo deste ano e meio em que esteve ao serviço do clube e desejar-lhe a ele e à equipa técnica as maiores felicidades para o prosseguimento da sua carreira", atirou o presidente das águias.