Rui Costa e António Salvador sem encontro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O braço de ferro entre o Benfica e o Sp. Braga sobre o interesse dos encarnados na contratação de Ricardo Horta promete durar, mas hoje não deve conhecer desenvolvimentos. Isto porque Rui Costa não se irá encontrar pessoalmente com António Salvador à margem da AG da Liga Portugal, uma vez que as águias serão representadas por Lourenço Pereira Coelho, administrador da SAD para o futebol. Os minhotos rejeitaram a primeira proposta de 10 M€ das águias, com o Benfica a subir a parada para 12 M€ mais jogadores. Contudo, Salvador insiste na fasquia dos 20 M€ mais jogadores.