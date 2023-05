Rui Costa e as declarações de Sérgio Conceição: «Respeito as opiniões de toda a gente»

Rui Costa comentou esta segunda-feira, antes do jantar de celebração do título do Benfica, as declarações de Sérgio Conceição , que considerou no sábado que o FC Porto foi a equipa mais forte da Liga Bwin, pese embora não ter sido campeão."Estamos sempre a olhar para a frente. Estive este tempo todo a olhar para a frente. Neste clube ganha-se pelo Benfica, não se ganha contra ninguém", começou por dizer o presidente encarnado, antes de, confrontado com a opinião do seu antigo colega de Seleção - "Sérgio Conceição não concorda", disse o jornalista presente -, ter respondido diretamente: "Respeito as opiniões de toda a gente".Ainda antes desta declaração, à margem do evento realizado no Convento do Beato, Rui Costa olhou de forma global à temporada e revelou o jogo onde sentiu que o título não escapava. "Foi um ano difícil, um ano longo, em que chegamos a ter alguma vantagem. Se tiver que escolher um jogo onde senti que título já não fugia foi com o Braga. Agora vem o mais difícil. Para perceber isso não é preciso ser presidente ou andar no futebol há muito tempo. Ganhar a seguir a ganhar é sempre mais difícil do que ganhar o primeiro título"."Gostamos tanto de ganhar pela nação benfiquista, pela alegria que sabemos que damos a milhões. Não é novidade para ninguém o que se passou no Marquês, no país inteiro, nos quatro cantos do Mundo. Quem representa o Benfica tem de ter isso em consideração", acrescentou.O tema mercado prometer agitar o verão, mas Rui Costa não abre o jogo quanto a Gonçalo Ramos ou Nico Otamendi: "Benfiquistas vão saber quando tiverem de saber. O tempo de hoje ainda é para festejar."E, a fechar, palavras para Roger Schmidt: "Foi para mim e muita gente o grande obreiro deste título. Não tomo decisões para mim, qualquer decisão que um presidente tome, na escolha de um jogador de treinador, é sempre de risco. Achei que era a melhor solução para o Benfica. Mais do que estar orgulhoso, estou feliz que tenha resultado porque não trabalho para mim próprio. Aquilo que me orgulha é que uma decisão tomada tenha servido os interesses do Benfica".