Rui Costa e as gravações de Pinto da Costa na Luz: «Não aceitaria. Eu também não faria no Dragão»

Em entrevista à TVI, Rui Costa comentou a autorização que foi dada a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, para gravar um dos episódios da série 'Ironias do Destino' no Estádio da Luz. O atual presidente do Benfica garantiu que, se fosse ele, não teria acedido ao pedido do Porto Canal.





"Não conheço os contornos que levaram à autorização dessas filmagens, se eu aceitaria ou não, não aceitaria. Também não faria no Dragão uma reportagem sobre mim. Sporting? Não pretendo fazer uma coisa destas comigo próprio. Com o maior respeito por todas as instituições, não vejo esse drama todo, mas não vejo que seja algo que se possa fazer de forma leviana", explicou Rui Costa.