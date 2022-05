Rui Costa e João Félix vibraram juntos na tribuna do Seixal com título de juniores

Também Rui Costa esteve no Seixal e viveu emoções fortes, sabendo que o FC Porto goleava o Estoril, mas a equipa do Benfica não deixou de acreditar. “Estávamos a acompanhar no banco. No primeiro golo a malta festejou, mas precisávamos de outro. Tenho de dar os parabéns aos meus colegas pela grande vontade demonstrada”, elogiou Hugo Félix.

Na tribuna do Seixal, João Félix viu o irmão mais novo conquistar o título nacional e Hugo Félix não se coibiu de revelar o quanto o craque do At. Madrid é “especial”. “É o meu ídolo e foi muito bom ele ver-me a conquistar este troféu. Conseguimos a maior dobradinha [Youth League e campeonato], agora posso gozar com ele, até ganhar uma Champions ou assim”, disse o avançado do Benfica, já com a medalha de campeão ao peito. “Ganhar com este clube enorme é ainda melhor. Foi um final de época perfeito”, resumiu Hugo Félix.