Rui Costa e Jorge Jesus almoçam juntos em Lisboa mas ainda sem conversas de renovação

Rui Costa e Jorge Jesus estiveram a almoçar juntos num restaurante em Lisboa, mas sem conversas de renovação do contrato do técnico do Benfica, que termina em junho.Tal comojá noticiou, tanto o presidente como o treinador das águias só querem falar sobre o futuro mais perto do final da temporada.De resto, estes encontros entre o líder dos encarnados e o técnico são frequentes. "O presidente Rui Costa fala todos os dias com o treinador Jorge Jesus sobre a valorização do futebol do Benfica", referiu o treinador, na terceira pessoa, durante uma conferência de imprensa.