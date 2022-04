Rui Costa e Luís Filipe Vieira: a história de uma relação tóxica

Durante 13 anos, viveram uma relação complicada. O ex-presidente do Benfica chegou a insultar o antigo futebolista, que reagiu atirando-lhe uma resma de papel e uma caneta. O Maestro foi afastado das decisões na escolha de jogadores e treinadores e Vieira chegou a pôr um funcionário a controlar a sua hora de chegada às instalações do clube."Numa reunião do conselho de administração, Luís Filipe Vieira transmitiu a Rui Costa que estava a pensar substitui-lo pelo [José Eduardo] Moniz. Chamou-lhe incompetente, chulo, calão, e disse-lhe para se demitir", recorda à 'Sábado' um ex-administrador, presente no encontro. "O Rui Costa, furioso, atirou-lhe uma resma de papel e uma caneta."