Rui Costa e o 10 do 10 'destinado': «É o jogo mais difícil da minha vida»

Depois do discurso oficial após ser anunciado como novo presidente do Benfica, Rui Costa falou aos jornalistas e deu conta do "orgulho cada vez maior" em ser benfiquista. "Pedi adesão dos sócios, toda a gente pediu e a resposta foi essa. O grande vencedor é o Benfica", começou por referir o antigo jogador das águias.





"É o jogo mais difícil da minha vida. Assumo a maior responsabilidade da minha vida. Sou presidente do maior clube dos país e um dos maiores do mundo, com a vantagem de o conhecer desde que nasci", sublinhou, antes de ser confrontado a coincidência de ser eleito no dia 10 do mês 10, o mesmo número com que brilhou nos relvados, nomeadamente no Benfica. "10 do 10? Está destinado", disse Rui Costa."Não serei presidente só de uma parte, serei de todos. É uma fase onde precisamos, e vamos lutar por isso e chegar lá, de união no clube. Este clube unido é muito, mas muito mais forte. Não desprezo quem não votou em mim. Independentemente de quem estivesse aqui agora, o Benfica tinha ganho de goleada. Obrigado aos sócios do Benfica", acrescentou Rui Costa, dando conta de que o recorde de votação mostra que "o Benfica está vivo e sempre estará vivo, muito bem vivo"."Hoje foi mais um dia em que os sócios mostraram isso mesmo. Disseram presente mais uma vez de maneira incrível. O civismo que este dia teve na nossa nação é demonstrativo da grandeza deste clube. Não era só uma questão de quantidade, mas de qualidade. O clube esta de parabéns, repito, pela grandeza que demonstrou", analisou.Rui Costa foi ainda questionado sobre o título de campeão nacional no futebol e disse que "ninguém pode garantir nada", mas relativamente à Liga dos Campeões revelou ambição. "Estamos com 4 pontos à segunda jornada e vamos lutar a sério e fazer de tudo para passar", disse. A fechar, a uma pergunta sobre a possível renovação de Jorge Jesus, respondeu: "Hoje não é dia para falar disso".