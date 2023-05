Rui Costa e o adeus de João Mário à Seleção: «Enquanto português, é menos um bom jogador»

Momentos antes do início do jantar do plantel benfiquista em jeito de celebração do 38.º título nacional, conquistado no último sábado, Rui Costa pronunciou-se sobre o ponto final que João Mário quis dar na sua carreira internacional ao serviço de Portugal.





"Enquanto português, é menos um bom jogador na Seleção. É meu jogador, e mesmo que não fosse, respeito a decisão do jogador. Um jogador chega a altura da carreira e pode achar que já não tem mais nada a dar, ou porque já não consegue conciliar as duas coisas. Quando acabou o Euro'2004 também disse que o meu tempo tinha chegado ao fim. E tive o maior orgulho de representar a Seleção nos anos que representei", disse o presidente benfiquista, em declarações à BTV.