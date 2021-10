Rui Costa e o empate com o Estoril: «Se nada estava conquistado antes, também nada está perdido»

Rui Costa inaugurou este domingo as novas instalações da Casa do Benfica da Figueira da Foz e durante o discurso não escondeu a desilusão pelo empate no Estoril mas reforçou a total confiança na equipa e no caminho traçado.





"Não vamos ganhar sempre, mas teremos sempre de entrar em campo para ganhar. Porque somos assim. Porque o Benfica é assim. Não desistir nunca e querer vencer sempre. É esse o nosso código genético.No futebol, queremos construir planteis equilibrados e vencedores, usando cada janela de mercado para trazer qualidade e não quantidade. O que, em certa medida, conseguimos fazer já no último mercado.Pesem embora algumas exibições e resultados dos últimos jogos, sabemos que esse é o único caminho", referiu."O resultado de ontem, no Estoril, está longe de ser o que queríamos. Estamos tristes e desiludidos com o empate e, sobretudo, com a perda momentânea do primeiro lugar. Mas é nestes momentos que se exige equilíbrio. Equilíbrio para se exigir sempre mais mas sabendo que se nada estava conquistado, antes deste jogo, obviamente também nada está perdido neste momento. Equilíbrio entre perceber o que nos fez perder 5 pontos nos últimos 3 jogos do campeonato e a certeza do quanto fizemos bem no início da temporada, mostrando a todos a qualidade da nossa equipa", continuou.