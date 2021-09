Rui Costa e o fracasso desportivo em 2020/21: «Sinto-me também responsável»

Rui Costa foi o último orador da noite na assembleia geral para aprovação do Relatório e Contas do Benfica. O presidente demissionário garantiu compreender a frustração de todos pelos resultados que não obtivemos no ano passado"





Não posso não compreender. E sinto-me também responsável e também não fujo a isso. É uma frustração normal, já que estamos habituados a ter um clube a ganhar. Já foi dito aqui nesta sala, que somos clube com mais títulos nas modalidades mas também somos o clube com mais títulos no futebol e não ganhar, para nós, é quase uma doença. Mas não é doença diferente para vocês do que é para mim. Foi dentro disso, que apesar de nesta sala, e hoje, eu já ter sido julgado pelo passado, pelo presente e pelo futuro que ainda não começou - e não sabemos quem começa - que o trabalho que tivemos nestes dois meses, e agradeço a todos os meus colegas pelo apoio neste período, pois não foram tempos fáceis para ninguém, mas tentámos e procurámos municiar as nossas equipas para que não se repetisse uma época como a época passada. Essa é a nossa fé, a nossa esperança, mas com muito trabalho e dedicação, é o que peço a todos aqueles que trabalham no Benfica. Foi um ano fraco. Demasiado fraco para as nossas aspirações. E é inútil estarmos a falar de Covids ou variadíssimas coisas. Quando se chega ao final da época, se acaba em 3º lugar no futebol, se ganha apenas uma modalidade masculina de pavilhão não se pode procurar muitas desculpas a não ser que falhámos", assumiu o assumido candidato às eleições perante os sócios na Luz, continuando a abordar o falhanço desportivo com olhos no futuro."Eu assumo isso. Não tenho procblemas. Também serve para melhorarmos no futuro. Procurámos, apetrechámo-nos e estamos convictos de que será uma época bem diferente. E também diferente por causa de vocês. Não é desculpa, não é passar a mão pelo pêlo. Mas é inevitável e tem-se visto nos campos por aí fora a diferença que faz o nosso clube nos estádios. Agradeço-vos, estamos no início de campeonato e caminho certo. E que esta onda não pare até final da temporada e nos leve novamente aos títulos", reiterou Rui Costa.