Rui Costa e o interesse de John Textor no Benfica: «Como nasceu o processo não era oportuno»

Rui Costa abordou, esta quinta-feira, o interesse do empresário norte-americano John Textor em adquirir 25% da SAD do Benfica. Em entrevista à TVI, o agora presidente das águias admitiu que não é o momento certo para tomar quaisquer decisões nesse campo.





"Não tive nenhum contacto. Não é querer ou não, acho que agora não é oportuno e quem estiver à frente depois das eleições decidirá. Agora, até como nasceu o processo, nao era oportuno. Nada contra Textor, ele não criou nenhum dano. É mais um adepto. Só depois quem falar com ele perceberá. Neste momento os focos não são esses. Pela forma como nasceu o processo não era oportuno, era fora do contexto do que se vive", disse Rui Costa.O líder das águias falou ainda do empréstimo obrigacionista, no qual o clube da Luz conseguiu encaixar 35 milhões de euros . "Tememos não conseguir alcançar esse mas foi mais uma grande vitória e especial, pelo momento que o clube vive. Corríamos risco de não atingir, por isso foi um alento para nós", considerou.