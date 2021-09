Rui Costa e o jogo com o Barcelona: «É preciso haver mais noites destas»

Rui Costa esteve presente na celebração da parceria com a Betano válida para os próximos três anos, mas foi a vitória frente ao Barcelona (3-0) que dominou as atenções. O homem que rendeu Luís Filipe Vieira e será candidato à presidência das águias nas eleições de nove de outubro não escondeu que foi uma noite gloriosa, mas vincou que este triunfo não pode ser um caso isolado.





"São jogos como os de ontem que nos dão esse poder [celebrar acordos com grandes marcas]. Temos em cada ocasião dessas de deixar a nossa marca. Isso aconteceu, e só volta a acontecer se tivermos plena consciência do que fizemos e como fizemos ontem. Não adianta estar a falar do futuro. Não passámos a fase de grupos. Foi um jogo à Benfica, mas foi um jogo. Mas temos de perceber que para chegarmos ao patamar que queremos, é preciso mais noites destas. Isso traz a reboque tudo o resto. Quando falamos no Benfica ser assim, tem de ser assim comigo ou com outra pessoa qualquer. A pessoa que está aqui à frente tem de conseguir fazer com que os sócios e adeptos do Benfica tenham muitas noites como as de ontem", vincou o antigo jogador, preferindo não se alongar sobre uma possível renovação de contrato de Jorge Jesus: "Estamos aqui para apresentar o contrato com a Betano, de três anos, e não para falar de contratos de jogadores nem treinadores que não é o momento oportuno".De qualquer forma, Rui Costa fez questão de salientar que, apesar do triunfo importante contra o Barcelona, tratou-se apenas disso mesmo: "Apenas uma vitória"."O Benfica ganhou. Foi uma noite histórica para nós, no sentido que foi um excelente jogo contra uma enorme equipa, foi uma vitória imponente, mas deu-nos apenas três pontos. Temos de continuar nesse caminho, jogo a jogo. É uma competição difícil. A única coisa que não correu bem, é que a exibição que fizemos merecia que o estádio estivesse completo. No domingo já pode estar, e já penso no jogo de domingo que é de extrema importância para nós. E possivelmente com o estádio cheio. Que possa ser o primeiro momento que possamos voltar a encher o estádio".No momento em que celebrou o acordo com a Betano, Rui Costa também fez questão de salientar que, depois de uma fase conturbada, a credibilidade da marca Benfica sobreviveu aos casos de justiça que envolveram o clube e o antigo presidente, Luís Filipe Vieira."Como calculam, quando tudo aconteceu, houve algumas dificuldades em fecharmos algumas coisas, nomeadamente jogadores. O mercado tentava perceber o que se passava. Mas o facto de termos conseguido fechar tudo o que tínhamos para fechar, quer a nível de jogadores, como de patrocinadores, mostra a credibilidade do clube. Foi uma situação natural de mercado quanto tudo aconteceu, mas valeu a credibilidade deste clube", garantiu o presidente em funções.