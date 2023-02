Rui Costa e o regresso de Guedes: «Não estava inicialmente na equação, mas quando soube da nossa vontade...»

Rui Costa explicou esta quinta-feira, em entrevista ao canal oficial do Benfica, a aposta no regresso em Gonçalo Guedes, avançado português que chegou do Wolverhampton por empréstimo até ao final da temporada. O líder dos encarnados diz que a vontade do avançado internacional luso, que estava em negociações com outros clubes, foi determinante nas negociações."Guedes não estava inicialmente na equação. Depois aparece a solução. Esta transferência foi feita em dia e meio, ele estava em negociações com outros clubes, candidatos mais valorizados e a partir do momento que soube da nossa vontade de o termos cá, não hesitou, não pensou duas vezes. Quando aparece o Guedes, que é uma mais-valia em várias posições, é um jogador português, da casa, que conhece o nosso campeonato, não pensámos também nós duas vezes e trouxemo-lo para casa", disse o presidente das águias, em declarações à BTV.