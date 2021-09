Rui Costa e 'Servir o Benfica' discutem regulamento eleitoral na segunda-feira

A direção do Benfica vai reunir-se na segunda-feira com os representantes do movimento 'Servir o Benfica', numa reunião na qual será discutido o regulamento eleitoral das eleições do próximo dia 9 de outubro e que tanto tem dado que falar nos últimos tempos.





Lembre-se que esse foi um dos temas quentes da Assembleia Geral Extraordinária desta sexta-feira , que acabou por ficar marcada por muita contestação à atual direção liderada por Rui Costa.