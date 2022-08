Rui Costa: «É só um passo»

Rui Costa mostrou-se cauteloso após a vitória do Benfica em casa do Dínamo Kiev (0-2), na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Com a 2.ª mão, no Estádio da Luz, ainda por disputar, o presidente encarnado passou a mensagem de que é preciso continuar a lutar para chegar à fase de grupos da Champions."É um passo, é só um passo, ainda falta", limitou-se a dizer, à TVI, o líder máximo das águias, não respondendo à questão sobre o negócio da possível contratação de Ricardo Horta, que entrou num impasse.