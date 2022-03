Rui Costa e Soares de Oliveira partilham liderança da Comissão Executiva da SAD do Benfica

Está definido o modelo de governação da SAD do Benfica. De acordo com comunicado enviado hoje à CMVM, a Comissão Executiva vai ser presidida por duas pessoas: Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, ambos Co-CEO. O primeiro fica com o futebol e o segundo com a gestão económica.O modelo ficou fechado em reunião realizada na quinta-feira, resultado de uma decisão unânime, apurou. No encontro da semana anterior, no Seixal, tinha sido sugerido Soares de Oliveira para liderar a Comissão Executiva, mas agora optou-se por outro esquema.Rui Costa manterá a presidência da SAD, tendo voto de qualidade na Comissão na Executiva.A Comissão Executiva integra ainda o vice-presidente Luís Mendes, que desempenhará as funções de CFO, e Lourenço Pereira Coelho, que também está no futebol, lidando diretamente com Rui Costa. Trata-se de um núcleo restrito que, na prática, assegurará a gestão corrente da SAD.Como não executivos ficam Manuel de Brito, Gabriela Pestana, Rosário Pinto Correia, Rita de Sampaio Nunes e Pires de Andrade, este em representação do maior acionista individual da SAD, José António dos Santos, e que substituiu Rui do Passo na lista apresentada pelo cube."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Sociedade") informa que o Conselho de Administração da Sociedade designou hoje, dia 18 de março de 2022, a Comissão Executiva da Sociedade para o quadriénio 2021/2025, com a seguinte composição:Rui Manuel César Costa (Co-CEO)Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira (Co-CEO)Luís Paulo da Silva MendesLourenço de Andrade Pereira CoelhoMais se informa que a delegação de poderes abrange, nos termos da lei, os poderes de gestão corrente da Sociedade.Lisboa, 18 de março de 2022Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD"