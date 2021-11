Rui Costa: «É um jogo importante para nós, vai correr bem»

Rui Costa abordou o embate do Benfica frente ao Barcelona, na terça-feira, que poderá definir de imediato o futuro na Liga dos Campeões. "Todos os jogos são decisivos. É um jogo importante para nós, vai correr bem", referiu em perguntas formuladas pela CMTV.O presidente das águias que falou à saída do jantar entre a direção do Benfica e do Barcelona prestou homenagem à falange de apoio portuguesa que se espera em Camp Nou. "Quero agradecer aos três mil adeptos que vieram e que serão ferverosos como sempre", frisou Rui Costa.