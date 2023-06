Rui Costa elogia trabalho no Seixal: «A melhor formação do Mundo»

Rui Costa deixou este sábado agradecimento aos responsáveis pela que considerou ser "a melhor formação do Mundo". Numa mensagem partilhada pela BTV, no primeiro dia do 16º encontro de escolas do Benfica, o líder das águias fez ainda um pedido aos pais dos jogadores."Aos pais, a todos os pais, que ajudem os filhos a serem felizes. Não os obriguem a serem jogadores de futebol, ajudem-nos a serem jogadores de futebol", afirmou, num evento que conta durante este fim-de-semana com perto de 6.000 crianças e jovens no relvados do Estádio da Luz. "Que maravilha ver tantos jovens correr atrás de uma bola no mesmo relvado onde fomos campeões", disse o dirigente."É aqui, na nossa formação, na melhor formação do Mundo, que tudo começa. Quem sabe alguns de vocês podem estar a jogar aqui como profissionais. Mas não é dia de pensar nisso. Desfrutem, divirtam-se e sejam felizes a correr atrás de uma bola", expressou, ainda, Rui Costa, de 51 anos.