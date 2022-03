Rui Costa em ação solidária pela Ucrânia: «Jogo importante na vida de muitas pessoas»

O presidente do Benfica, Rui Costa, é um dos muitos voluntários presentes no Estádio da Luz para a recolha e preparação do envio de bens para a Ucrânia e para o povo ucraniano. A iniciativa é da Fundação Benfica e o líder dos encarnados salientou a importância desta ação. "A nossa causa não é só desportiva, é também social. Mais do que um golo, é um jogo importante na vida de muitas pessoas", expressou, à BTV.O dirigente mostrou-se orgulhoso por ver várias pessoas presentes na Luz e pela preponderância da Fundação Benfica neste movimento. Como benfiquista e como presidente do Benfica, estou mais do que orgulhoso nesta ação que a nossa Fundação está a fazer, e penso que posso falar em nome de todos os Benfiquistas. Dentro da dificuldade que é uma guerra que está a acontecer, podermos contribuir de algum modo e ter a Fundação Benfica ativa é algo que me deixa orgulhoso", frisou, alargando os elogios além do Benfica. "Portugal está sempre pronto a ajudar. A quantidade de voluntários que por aqui passam é elucidativa", descreveu.Também Luisão marcou presença, lamentando a invasão russa à Ucrânia. "É muito triste o o que está a acontecre. Nada melhor do que nos unirmos e ajudarmos. É isso que toda a humanidade tem de fazer", frisou o diretor técnico das águias, que no passado já teve a oportunidade de pisar solo ucraniano. "Tive a oportunidade de estar em Kiev e Kharkiv. O país é uma maravilha. Peço a Deus que todos fiquem bem".O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Fernando Seara, e o presidente executivo da Fundação Benfica, Carlos Moia, também marcaram presença.