Rui Costa em almoço com Joan Laporta: «Jogo essencial para a qualificação»

As direções de Benfica e Barcelona juntaram-se num almoço esta quarta-feira. Rui Costa elogiou a grandeza dos dois clubes, reforçou as boas relações entre ambos, mas avisou que dentro de campo tudo será diferente.





"É uma honra recebê-los aqui. Os grandes clubes têm de se relacionar bem. Estamos num jogo em que as relações são boas, mas que dentro de campo somos rivais. O Barcelona é um colosso mundial. É um jogo com dois campeões europeus. Da mesma forma que eles querem ganhar, nós também queremos. Temos duas vertentes: a da amizade, relacionamento e grandeza dos dois clubes e a da rivalidade dentro de campo. É um jogo essencial para a qualificação na Champions. Tudo daremos para que isso aconteça, respeitando o colosso que é o Barcelona", frisou aos canais dos dois clubes."O Barcelona perdeu na primeira jornada, nós empatámos. É uma jornada importantíssima. Nenhum dos dois quer ficar de fora. Dentro de campo, é normal que seja um jogo de grande rivalidade", reforçou.Já Joan Laporta elogiou o Benfica e lembrou uma história com Rui Costa. "Para nós, tem muita importância jogar contra uma equipa com a história do Benfica. Encontrar-me com pessoas que já conhecia da minha anterior etapa e ver que o presidente é Rui Costa... É uma referência. Perdemos a oportunidade de tê-lo como jogador do Barcelona por algumas circunstâncias", disse.