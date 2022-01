Rui Costa em defesa de Rui Pedro Braz: «Recuso-me a encontrar bodes expiatórios»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa saiu em defesa da estrutura e lembrou a importância do diretor-geral para o futebol profissional, Rui Pedro Braz, contratado no último verão."Recuso-me a encontrar bodes expiatórios. Quando algo não corre tão bem, a culpa não é de um ou outro. É em conjunto. Tanto o Rui como o Luisão são benfiquistas ferrenhos. O Rui teve um papel importante no mercado e tem-se empenhado ao máximo e tem condições para ser um extraordinário diretor", expressou. Leia aqui tudo o que o presidente das águias disse na entrevista à BTV.