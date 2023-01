Rui Costa em Tortosendo

Rui Costa desloca-se hoje a Tortosendo de forma a estar presente no jantar de encerramento das comemorações do ano do centenário do Sport Tortosendo e Benfica, a filial nº 4 dos encarnados e a primeira a completar um século de existência. O presidente das águias, que será acompanhado pelo vice Domingos Almeida Lima, será recebido às 19 horas na sede do emblema de Tortosendo e seguirá de seguida para a Quinta das Flores onde vai decorrer o jantar de encerramento.