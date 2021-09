Rui Costa emocionado em Vila Nova de Gaia: «Uma coisa é amar o Benfica, outra é ser recebido desta forma»

Depois do almoço na Casa do Benfica de Paredes, Rui Costa visitou, na tarde deste domingo, a Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia, onde foi recebido e ovacionado por mais de duas centenas de adeptos.





"Não sei como vos agradecer esta receção. Uma coisa é amar o Benfica, outra é ser recebido desta forma. Nós somos Benfica, isso está no sangue, no ADN. Comigo é igual, não vai faltar esse compromisso para com a massa associativa", afirmou o presidente demissionário e candidato às eleições de 9 de outubro.Rui Costa comprometeu-se a apoiar todos os atletas do clube, não apenas do futebol, mas também das modalidades. "Cheguei ao Benfica com oito anos à procura de um sonho, um sonho que foi crescendo e se tornou realidade. Eu sei as dificuldades, as virtudes, os desafios de todos os atletas. Por isso, não vou estar longe de nenhuma equipa que envergue o emblema do Benfica: quer seja futebol, quer seja modalidades. Queremos vencer e ter um percurso à Benfica", disse."O Benfica é muito mais que desporto. Temos outras obrigações no plano social e económico, com a fundação Benfica a ser um excelente exemplo do que já faz e do que pretendemos fazer daqui para a frente", acrescentou Rui Costa.