Rui Costa enaltece formação do Benfica e aponta à Champions: «Vamos tentar ir mais longe»

Rui Costa está no Dubai para participar nos Globe Soccer Awards - o Benfica está nomeado para o prémio de Melhor Academia do Mundo - e falou à Sky Italia sobre a aposta dos encarnados na formação."Digamos que é uma das nossas vantagens, um dos nossos melhores trabalhos. Nos últimos 10 anos exportamos tantos grandes talentos que vemos hoje em dia, então faz parte da nossa cultura, da cultura do clube, e eu como presidente não quero deixar que isso se perca e continuar a formar jogadores para a primeira equipa sobretudo, e depois veremos o que acontece no futuro", afirmou o dirigente.E prosseguiu, com os exemplos: "Quantos mais jogadores exportamos como Rúben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, João Félix e tantos outros... Depois quando vão contratar é normal que pensem nestes nomes e pensem que o Benfica é uma boa escola para eles. Quando o Milan me quis comprar, eu cresci com a geração de três holandeses, do Capello, então para mim era muito fácil querer ir para o clube, para a equipa, porque eu cresci a vê-los. E isso serve de comparação com aquilo que hoje o Benfica representa para um jovem tanto em Portugal como fora. Sentir o nome do Benfica, por termos tantos jogadores nesse nível, é mais facil de importar talentos."Também o sorteio da Champions foi tema na conversa com a televisão italiana: "Seria hipócrita se dissesse que dentro das equipas que podiam calhar, o Brugges era a mais difícil, mas o facto é que fizeram uma grande fase de grupos. Não podemos pensar que, por sermos uma equipa com um nome tão grande - não desfazendo obviamente o Brugge - seria fácil. Vai ser um jogo difícil, venceram o FC Porto, no Porto, por 4-0 e isso devia ser um alerta para nós. Mas temos as nossas ambições. [Na época passada] Chegámos aos quartos de final numa época em que internamente não correu bem. Jogámos com o Liverpool. Este ano vamos tentar ir mais longe".Os encarnados, refira-se, já foram galardoados em duas ocasiões nos Globe Soccer Awards. Venceram em 2015 e em 2019, sendo que neste caso dividiu a distinção com o Ajax. Aí, também foi Rui Costa a marcar presença, mas então na qualidade de administrador da SAD.