Rui Costa enaltece presente época após "ano de muita dificuldade": «Certeza absoluta que estamos no caminho certo»

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou no jantal de natal levado a cabo com os funcionários do clube e começou por sublinhar esse facto, após o interregno de dois anos por conta da Covid-19."Deixem-me começar por salientar este regresso ao nosso convívio anual. Fomos impedidos pela maldita pandemia e escolhemos o dia certo para voltar, com este temporal. Procurámos de manhã criar um dia diferente para todos vocês, para todos os que quisessem estar perto da nossa equipa profissional. E assim foi feito porque vocês merecem. Tudo o que vocês fazem pelo clube é merecedor de conhecerem as nossas instalações, terem o convívio com a equipa principal, porque só há um Benfica e comigo só haverá um Benfica", frisou o líder dos encarnados, dando conta do propósito da reunião entre benfiquistas."Infelizmente, o dia, pela grande chuvada que tivemos, não foi tão brilhante como esperávamos. Fica a promessa que esse dia se vai repetir, não só por conta da chuva. É assim que temos de viver o nosso clube, conhecendo tudo o que é do nosso clube. É justo que vocês conheçam. É ainda mais necessário que os nossos atletas percebam quantas pessoas trabalham para eles fora das quatro linhas. Quantas pessoas trabalham para eles para chegarmos aos títulos que tanto ambicionamos. É mais do que justo que estes convívios aconteçam", adiantou ainda.Rui Costa elencou, depois, as conquistas do clube da Luz na presente temporada. "Deixem-nos dar-vos uma pequena nota do que tem sido o nosso trabalho em conjunto desse o início da época. Tenho de puxar aqui de uma cábula para não me esquecer de ninguém, daquilo que tem sido o trabalho de todos nós. Tivemos na canoagem, o nosso Pimenta, que foi campeão europeu e mundial; no judo, fomos campeões nacionais femininos, tivemos a nossa Bárbara Timo bronze no Mundial e a nossa equipa feminina bronze na Taça dos Campeões Europeus pela primeira vez. Na natação, o nosso Diogo Ribeiro foi campeão do Mundo e recordista mundial. No atletismo, Pedro Pichardo foi campeão europeu e mundial. Fomos também pela 12ª vez consecutiva campeões nacionais, campeões nacionais sub-20. Ganhámos ainda o Mundial sub-20 no futebol, pela primeira vez, porque também foi a primeira vez que o Mundial se realizou", garantiu o presidente dos encarnados, que pediu "foco" a todos para o que resta da temporada, dentro e fora de campo."Estes foram os títulos conquistados. Temos hoje, entre o futebol, modalidades de pavilhão, râguebi e piscina, 15 equipas a disputar os campeonatos nacionais. Repito, 15 equipas. Ao dia de hoje, lideramos em 11 campeonatos. Disputámos 11 Supertaças e conquistámos 8. Tivemos no início da época, nove equipa a disputarem os playoffs para as competições europeias e temos nove equipas na fase de grupos de provas europeias, muitas delas na Liga dos Campeões. É recorde absoluto do clube termos nove equipas a disputar provas europeias neste momento. Fiz questão de vos dar esta nota para terem noção do trabalho que estamos a realizar no nosso clube. Porém, como percebem, umas modalidades estão no seu início, outros no meio mas em todos eles estamos muito longe de estar no fim. Aquilo que apelo uma vez mais é que olhemos para estes resultados e consigamos perceber o trabalho que tivemos para inverter o que aconteceu no ano passado, que foi de muita dificuldade. Em nenhuma situação se possa perder o foco do que estamos a fazer. Não vale só para os atletas e treinadores, vale para todos nós, para a nossa exigência, a começar por mim. O nosso foco será sempre esse, servir o clube para que se consiga conquistar os títulos que os nossos adeptos merecem. O apelo que faço ao dia de hoje é que este foco não se perca. O outro apelo que quero deixar é que se nos mantivermos assim, se nos unirmos cada vez mais internamente, o nosso clube não conquista 11 em 15 mas conquista muito mais do que isto. Portanto, foco, continuidade neste foco e união entre todos nós. Tenho a certeza absoluta que estamos no caminho certo para chegarmos ao final da época e estes resultados serem no mínimo aqueles que eu vos dei agora. Para não vos roubar muito mais tempo porque hoje é dia de convívio, em meu nome e do Benfica, desejo-vos a todos vocês um santo Natal e um 2023 com muita saúde. Desejo a todos os benfiquistas umas boas festas, aos nossos adeptos incansáveis em todos os cantos. Que seja um 2023 de muito sucesso para todos nós", finalizou.