Rui Costa envia mensagem ao CEO do Man. City: «Permita-me dar-lhe as boas-vindas ao clube dos vencedores»

Rui Costa endereçou este domingo uma mensagem a Ferran Soriano, CEO do Manchester City, pelo sucesso do clube na Liga dos Campeões 2022/23, após conquista do troféu na final disputada ontem [sábado] em Istambul, diante do Inter Milão.

Em nota publicada no site oficial das águias, Rui Costa dá ao Manchester City "as boas-vindas ao clube dos vencedores", realçando as duas conquistas dos encarnados em 1960/61 e 1961/62.

"Caro Ferran Soriano, em meu nome pessoal e em nome do Sport Lisboa e Benfica, quero congratulá-lo por ter vencido pela primeira vez a Liga dos Campeões da UEFA. Orgulhosamente, como presidente de um clube duas vezes vencedor, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao clube dos vencedores", começou por dizer o líder benfiquista, dando os parabéns ainda a Rúben Dias, Bernardo Silva e Ederson Moraes, trio formado no clube. "O Sport Lisboa e Benfica orgulha-se de ver três jogadores formados na nossa academia – Rúben Dias, Bernardo Silva e Ederson Moraes – contribuírem de forma decisiva para esta conquista. Aproveito para pedir que transmita as nossas felicitações aos jogadores, técnicos e staff envolvidos neste êxito"

De notar que João Cancelo, também formado no Benfica, é um dos vencedores da Liga dos Campeões 2022/23. Apesar de estar emprestado ao Bayern Munique, o lateral internacional português disputou seis partidas pelos citizens na fase de grupos da prova milionária, tendo somado durante esse período quatro assistências para golo.