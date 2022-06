Rui Costa: «Escolhemos um treinador que mudará certamente o paradigma»

Os sócios do Benfica votam esta quarta-feira o orçamento do clube para 2022/23, numa reunião magna que se segue às declarações de Luís Filipe Vieira. No início da Assembleia Geral, Rui Costa falou sobre o novo treinador das águias."Não tivemos a nível interno a mesma excelência demonstrada no plano internacional, onde passados seis anos voltamos aos 'quartos' da Liga dos Campeões e os nossos jovens conquistaram pela primeira vez a UEFA Youth League. Sabíamos que não ia ser um ano fácil, foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige, não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará. Por esse motivo, iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará certamente o paradigma do que pretendemos para o futuro. Com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação ocupará sempre lugar especial na definição do plantel", disse.O presidente dos encarnados falou ainda do Orçamento, "que expressa equilíbrio e uma enorme vontade de vencer." Sobre as modalidades, admitiu que abrir os pavilhões aos associados revelou-se ser uma medida acertada e com grandes benefícios para o clube e para os sócios.Exmo Senhor Presidente da Assembleia GeralExmo Senhor Presidente do Conselho FiscalCaros colegas de Direção e demais Órgãos Sociais do Sport Lisboa e BenficaCaros Consócios,Gostaria de fazer uma muito breve introdução antes de passarmos à apresentação do orçamento.É com orgulho que me apresento perante vós na minha primeira Assembleia Geral de aprovação do Orçamento como presidente eleito do Sport Lisboa e Benfica.Um Orçamento que expressa equilíbrio e uma enorme vontade de vencer.Um Orçamento que traduz um forte aumento do investimento nas modalidades e futebol feminino, com o objetivo de reforçar o que de bom fizemos e melhorámos este ano mas que ainda está longe daquilo que todos nós ambicionamos.A época não terminou, há ainda sete títulos em disputa e com o apoio dos nossos sócios e adeptos estou certo de que saberemos elevar o nome e tradição do Sport Lisboa e Benfica.Devo aqui expressar a minha gratidão pelo vosso apoio nos pavilhões ao longo dos últimos meses.Hoje assistimos a uma dinâmica nos pavilhões a que já não assistíamos há algum tempo.Abrir os pavilhões aos associados revelou-se ser uma medida acertada e com grandes benefícios para o clube e para os sócios, motivo pelo qual será para manter na próxima época.Com mais adeptos nos pavilhões, as nossas equipas têm mais possibilidade de vencer.Independentemente dos títulos e vitórias nunca nos poderemos desviar de uma verdade essencial: são os sócios a alma e a força deste Clube.Este é um orçamento que procura também ir ao encontro das suas ambições, aproximando ainda mais o Clube dos Sócios.Um exemplo claro é aquilo que vem sendo planeado para as Casas do Benfica, às quais gostaria de deixar um público reconhecimento pelo extraordinário trabalho que desenvolvem.Por fim, não posso estar perante vós e - embora não esteja no perímetro deste Orçamento – não deixar uma palavra sobre aquilo que é o coração do Clube, o Futebol.Foi um ano que ficou aquém das expetativas e sou o primeiro a assumir essa responsabilidade.Não tivemos a nível interno a mesma excelência demonstrada no plano internacional onde, passados seis anos, voltámos aos quartos-de-final da Liga dos Campeões e os nossos jovens conquistaram pela primeira vez a Uefa Youth League.Sabíamos que não ia ser um ano fácil. Foi um ano que ficou abaixo dos pergaminhos que o Benfica exige.Não estou satisfeito e sei que nenhum de vós estará.Por esse motivo, iniciámos já uma alteração na estrutura do futebol e escolhemos um treinador que mudará o paradigma do que pretendemos para o futuro, com o objetivo de tornar a equipa cada vez mais competitiva, sendo certo que a formação, como tenho dito, ocupará sempre um lugar especial na definição do plantel.Caros associados,Após apresentação do Orçamento, que se segue, estaremos disponíveis para esclarecer todas as vossas questões num ambiente à Benfica, com a exigência, o respeito e elevação que o Clube merece.A maior alegria que poderei ter enquanto presidente do Sport Lisboa e Benfica é que todos e cada um de nós tenha, em todas as circunstâncias, orgulho do Clube que tanto amamos.Viva o Benfica!