Rui Costa: «Esperamos contar com Lucas Veríssimo depois da pausa para o Mundial»

O presidente do Benfica confirmou esta sexta-feira a notícia avançada por Record : Lucas Veríssimo não está pronto nas primeiras semanas da época e só voltará no final do ano, ou até já em 2023."Há um ponto principal: aportar qualidade à equipa. Um dos pilares era não ultrapassar um plantel de 27 jogadores. Não vamos ter mais de 20 jogadores contratados, teremos sempre os nossos jogadores do Benfica Campus. Neste momento temos 30, fugimos um pouco à regra. Mas há duas vertentes que explicam. Neste momento, dos 30, temos três lesionados. O Lucas Veríssimo, esperamos que após a pausa para o Mundial esteja recuperado. João Victor que está a demorar mais tempo, é lesão chata de curar, também não está no plantel. Lesão do Morato surge na véspera de terminar o mercado quando Vertonghen já estava de saída, o que nos leva a contratar outro central fazendo os trinta jogadores. Sempre serei da opinião que um plantel curto é mais homogéneo e não retira opções ao treinador que estiver à frente dele", revelou Rui Costa à BTV.Refira-se que o Mundial do Qatar disputa-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro.Lucas Veríssimo lesionou-se gravemente no joelho direito diante do Sp. Braga, a 7 de novembro e, portanto, ficará mais de um ano sem competir oficialmente.A 25 de junho último, Amanda Veríssimo, mulher do jogador, recorreu ao Twitter para traçar um cenário mais otimista que não se confirmaria. "O meu dia mais feliz vai ser o dia em que entrares em campo novamente e isso está tão perto. Mereces o mundo, és tão esforçado e guerreiro! Amamos-te eternamente", escreveu na altura.