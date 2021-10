Rui Costa: «Estando à frente de um clube como o Benfica, não se pode não pensar na final da Taça»

Rui Costa perspetivou este sábado o Trofense-Benfica, tendo realçado que o objetivo dos encarnados é atingir a final da Taça de Portugal, prova que diz ser muito acarinhada pelos adeptos portugueses.





"Felicito o Trofense por este dia e o João [Tomás] no seu clube. É um prazer estar aqui, somos dois ex-jogadores e representámos os dois o mesmo clube, o Benfica. Fico feliz por estar nesta posição ao lado de um outro ex-jogador", começou por dizer à TVI, junto ao relvado do estádio do emblema da Trofa.O presidente do Benfica lembrou a importância que a prova rainha tem para as águias e pediu cautelas para defrontar o Trofense."É um grande objetivo tal como todas as outras competições em que o Benfica entra. Esta não foge à regra. Para conseguirmos chegar onde queremos temos de chegar aqui também. Apesar de se estar a falar de um clube que está a jogar a 2.ª Liga, não é por isso que não encaramos o jogo com um grau de concentração máxima para poder prosseguir na prova e chegar onde nós queremos. Temos de passar por estes campos", recordou."Chegar à final da Taça de Portugal é extremamente difícil. Por isso se despreza por vezes a categoria do adversário. Temos de passar com a máxima concentração que é exigida a um clube como o Benfica. É isso com que estou a contar hoje e é isso que vai acontecer com certeza. É um jogo difícil mas nós queremos passar, evidentemente. Queremos atingir a final da prova. A Taça de Portugal tem a sua historia no nosso clube. Queremos lá chegar.""Tudo onde o Benfica entra é uma exigência. Como costumo dizer, ninguém é obrigado a ganhar mas nós temos a grande obrigação de fazer tudo para ganhar. Quando entramos numa competição não podemos pensar noutra coisa que não chegar ao ultimo dia da competição.""Gostava muito de jogar os jogos da taça, enquanto jogador. Ganhei uma em 1993. Qualquer jogador gosta de jogos da Taça. É uma competição pela qual todo o jogador tem um certo carinho. É difícil não pensar no jogo da final da Taça, que é muito especial e ter o prazer de jogar. Tive esse prazer de ganhar uma taça, em Itália ganhei duas. Lá é em duas mãos e não tem a mesma chama e perfil. A final da Taça de Portugal é um dia fantástico do futebol português. Todo o português tem muito carinho pela prova. Estando à frente de um clube com o Benfica, não se pode não pensar na final da Taça", concluiu.