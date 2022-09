Rui Costa: «Este início de época é um claro indicador de que estamos no rumo certo»

Rui Costa considera que o Benfica soube ultrapassar os obstáculos "de uma época aquém dos objetivos no plano desportivo e lançar as bases para um relançamento auspicioso". Na declaração que consta do Relatório e Contas 2021/22 enviado à CMVM - onde as águias declararam um prejuízo de 35 milhões de euros nesse exercício -, o presidente encarnado vincou que "as mudanças empreendidas ao longo do primeiro ano de mandato desta nova administração da Benfica SAD lançam as bases para um ciclo virtuoso vindouro".No plano desportivo, as 10 vitórias a abrir a época dão confiança a Rui Costa. "O início da presente temporada é um claro indicador de que estamos no rumo certo. A construção do atual plantel, no seguimento do perfil que presidiu à escolha da equipa técnica, foram norteadas por uma clara aposta desportiva em detrimento de um resultado económico mais favorável - e facilmente alcançável, sublinhe-se -, no exercício em apreço", frisou Rui Costa, deixando ainda uma garantia: "a aposta na formação manter-se-á como um dos pilares estratégicos da política desportiva e económica da Benfica SAD.""A missão do Benfica é vencer. A Benfica SAD tem personificado uma forte solidez económica e financeira,e está empenhada numa gestão criteriosa dos seus ativos com o propósito de garantir títulos e vitóriasdesportivas a par de uma indiscutível sustentabilidade. Essa é a sua identidade e matriz principal.No ano que atravessámos, ainda com as consequências da pandemia a fazerem-se sentir apesar de umpaulatino regresso do público aos estádios e um lento reanimar do mercado de transferências - praticamenteparado ao longo dos últimos dois anos – soubemos contornar os obstáculos decorrentes de uma época aquém dos objetivos no plano desportivo e lançar as bases para um relançamento auspicioso.Acreditamos que as mudanças empreendidas ao longo do primeiro ano de mandato desta nova administração da Benfica SAD lançam as bases para um ciclo virtuoso vindouro. Primeiro, do ponto de vista desportivo, através duma renovação do plantel propícia a uma mais elevada competitividade tendente a lutar por todos os títulos no plano interno e ao renovar da expressão internacional alcançada na última temporada. Depois, em paralelo, no reafirmardum patamar mais positivo em termos económicos, auferindo das condições internas e externas pós-covid, retornando a Benfica SAD a curto prazo aos fundamentos que constituem um dos seus pilares inabaláveis: a sua robustez económica alicerçada na sucessiva obtenção de resultados positivos.A credibilidade, a solidez financeira e a confiança dos nossos parceiros e investidores são primordiaisenquanto instrumentos potenciadores do nosso projeto desportivo. Um ideal que tem na palavra vencer a sua pedra basilar e o seu propósito final. E onde se enquadra uma visão estratégica para a formação, a racionalização de recursos e o investimento criterioso.O início da presente temporada é um claro indicador de que estamos no rumo certo. A construção do atual plantel, no seguimento do perfil que presidiu à escolha da equipa técnica, foram norteadas por uma clara aposta desportiva em detrimento de um resultado económico mais favorável - e facilmente alcançável, sublinhe-se -, no exercício em apreço.Trata-se de uma opção consciente e ponderada, assumidamente estratégica, possibilitada pela excelente situação patrimonial da Benfica SAD. Os capitais próprios, durante vários anos sucessivamente reforçados, permitem colmatar lacunas e dotar o plantel de uma mais elevada competitividade. Uma estratégia igualmente possível em face da evidente retoma pós-covid: voltámos a esgotar a venda de Red Pass, a dinâmica comercial cresce de forma consistente e a área dos patrocínios revela um sólido incremento.Esta decisão de investimento tem sido criteriosamente ponderada e a sua materialização obedece a diferentes fatores, incluindo, naturalmente, o aproveitamento dos jogadores formados no Benfica Campus.É com orgulho que a Benfica SAD assinala um trajeto de excelência de mais de uma década na formação, um percurso culminado este ano com a conquista do título de campeão europeu da Youth League e o de campeão mundial de sub-20.O acreditar no desenvolvimento dos mais jovens e o potenciar da equipa principal através da sua crescente integração é um compromisso que pretendemos aprofundar, consagrando o Formar à Benfica como a maior referência mundial no desenvolvimento de talentos.Nesse sentido, a aposta na formação manter-se-á como um dos pilares estratégicos da política desportiva e económica da Benfica SAD, num enfâse que acreditamos fundamental para o sucesso e o futuro do Sport Lisboa e Benfica.No plano institucional, temos fomentado um empenho acrescido no cumprimento de todas as normas regulatórias, designadamente em matéria de igualdade de género e de administradores independentes, com o alargamento da composição do Conselho de Administração para nove elementos.Uma política que eleva a Benfica SAD às melhores práticas das sociedades cotadas em Bolsa e que, igualmente, preconiza o reforço e o aprofundamento dos mecanismos de compliance e transparência, de imperiosa relevância para a nossa reputação externa.Somos intransigentes no cumprimento zeloso de todas as obrigações, preservando a fiabilidade de investidores e parceiros. Uma estabilidade expressa num renovado êxito da última emissão obrigacionista, com a procura a superar em mais do dobro o valor da oferta inicial e vincando assim uma inexorável convicção no futuro da Benfica SAD.Solidez, responsabilidade, credibilidade e ambição desportiva. A nossa essência matricial é vencer. O Benfica de amanhã edifica-se hoje, para ganhar agora e sempre"