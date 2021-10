Rui Costa: «Estes três meses representam o que foi feito»

Rui Costa considerou a campanha eleitoral "muito positiva" e apelou ao voto amanhã nas eleições do Benfica.





"Uma campanha muito positiva, com os canais do clube abertos para os dois candidatos e um debate vivo. Tive o privilégio de andar de norte a sul, a ver as Casas do Benfica. Estou muito satisfeito, fui tentando nestas duas semanas dar a conhecer o meu projeto e o meu desejo para o clube. Dentro disto estou extremamente satisfeito. A única mensagem que posso pedir é que amanhã o Benfica mostre a sua grandeza e que seja uma eleição à Benfica, pacífica, um grande dia para o clube. Os sócios têm a obrigação de ir votar, faço muito esse apelo, temos de mostrar a nossa grandeza", começou por dizer aos jornalistas antes do jantar com os seus colegas de lista, admitindo que ainda não sabe a que horas irá exercer o seu direito: "amanhã sera um dia longuíssimo, ainda não decidi a que horas vou. Mas vou estar tranquilo, amanhã a decisão é dos sócios. Vou estar à espera.""Creio que houve abertura para isso e acho que o fiz. Fica sempre alguma coisa por transmitir mas os adeptos sabem quem eu sou. Apelo agora ao voto, é um dia importante para a história do clube.""A presidência de qualquer pessoa é a presidência dessa pessoa. Sou o Rui Costa, como sempre fui.""Não sei, agora vou jantar, vou comer com os meus colegas, que estiveram sempre perto de mim nestes três meses, até os que saíram - ao qual agradeço -, num momento difícil da história do Benfica e foi bastante difícil mudar tudo de um dia para o outro mas estes três meses representam o que foi feito."