Rui Costa explica por que não substituiu Enzo: «Um jogador que valha 10 M€ passa a valer 50 M€...»

Rui Costa explicou por que motivo o Benfica optou por não avançar por um jogador para colmatar a saída de Enzo Fernández para o Chelsea no último dia do mercado de transferências de inverno."Situação de Enzo parte desde a última semana de dezembro. Estivemos sempre prontos para todas as posições do campo, não prescindirmos de nenhum titular, dos jogadores mais utilizados. Não estava equacionado nenhum médio centro. Quando se percebe que Enzo podia sair, estávamos mais do que prontos. A dez horas de fecho ele ainda podia ficar no Benfica. Tomámos a posição de lutar por ele até ao fim. Não valeu de nada. Todos os alvos que tínhamos, no último dia de mercado era de extraordinária dificuldade trazer. Não só os clubes não os libertavam, como um jogador que valia 10 ou 20 milhões passou a valer 50 ou o valor da cláusula. Eu não ia trazer nenhum jogador só para mostrar que trouxe alguém para o lugar do Enzo. E temos toda a confiança nos jogadores do plantel. Completar por completar, temos os nossos jogadores da equipa B. É nestes jogadores que temos hoje que temos de acreditar", começou por dizer o líder dos encarnados, em declarações à BTV.Rui Costa assume que tem total confiança na qualidade e compromissos dos restantes jogadores do plantel e dos jovens que estão na formação do clube. "Uma das mais-valias é os jogadores que estão no plantel estarem comprometidos. Às vezes com a saída de uns nasce outros. Lembrar o caso de António Silva, que face às lesões é titular e já esteve no Mundial. Temos de acreditar nos que nos querem representar e não nos que não querem. Estou bastante triste pela forma como acabou o mercado. Os dois dias finais trocaram a perfeição que nós queríamos, mas não vamos olhar mais para trás, e é isso que eu peço aos benfiquistas", terminou.