Rui Costa explica-se sobre o mercado de inverno: siga em direto

há 13 min 18:36

Rui Costa explica-se relativamente ao mercado de inverno

Depois de um mercado de inverno movimentado, que terminou com a saída de Enzo Fernández para o Chelsea, Rui Costa explica-se hoje aos adeptos, na BTV. O presidente encarnado irá comentar esta transferência mas também as contratações que as águias fizeram nesta janela. Siga aqui em direto, a partir das 19h.