Rui Costa feliz pela conquista das Supertaças no feminino: «Afirmam cada vez mais a aposta que temos feito»

O presidente do Benfica deu os parabéns às equipas de andebol, hóquei em patins e basquetebol femininas pelas conquistas das respetivas Supertaças averbadas este sábado."É com extremo orgulho que felicito as nossas equipas femininas de hóquei em patins, basquetebol e andebol pelas conquistas das Supertaças realizadas neste sábado. No hóquei em patins, a equipa venceu a 9.ª Supertaça da história, reforçando a hegemonia que alcançou na modalidade. O trabalho diário e o foco de todos os envolvidos, desde atletas, equipa técnica e staff, são um exemplo para todos nós. Em Torres Novas, a equipa feminina de basquetebol ganhou a 2.ª Supertaça do palmarés com uma exibição de alto nível. Um troféu que vem na sequência do trabalho irrepreensível de todos os envolvidos. No andebol, voltámos a conquistar este troféu 30 anos volvidos, dando seguimento ao trajeto vitorioso da última temporada. Estão todos de parabéns por estas grandes conquistas, que afirmam cada vez mais a aposta que temos feito no desporto feminino", pode ler-se numa mensagem assinada por Rui Costa no site das águias.