Rui Costa fez pacto com plantel em Milão: «Não podemos perder este campeonato de maneira nenhuma»

Rui Costa fez um pacto com o plantel em Milão, após a eliminação do Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na fase mais negativa da temporada, com três derrotas consecutivas (na Luz com o FC Porto e Inter Milão e depois em Chaves), o presidente dos encarnados fez um discurso forte aos jogadores no hotel em Itália, cujas imagens foram divulgadas neste domingo no 6.º e último episódio da série 'Eu amo o Benfica' produzido pela Bplay. "Vamos fazer aqui um pacto: este campeonato não o podemos perder de maneira nenhuma. E vamos ganhá-lo! Porque com o trabalho que vocês têm feito ao longo desta época toda, merecem ganhar o campeonato", afirmou o dirigente.Sem se deter, Rui Costa apontou o que seria necessário fazer para atingir o 38. "Não duvidem de vocês, não duvidem daquilo que está a ser feito porque vamos ganhar o campeonato. Mas temos de nos unir aqui todos. E há duas coisas que a gente tem de fazer porque foi a vossa essência durante o ano todo. Vocês jogavam a divertir-se, jogam a divertir-se. É isso que eu quero ver outra vez, é isso que quero continuar a ver. Nós somos mais fortes do que todos os outros. Vamos com tudo para cima deles, com a pujança que tivemos hoje [em Milão], com a coragem que tivemos hoje e com a vossa classe que se arrastou o ano todo", afirmou, acrescentando: "Nós estamos todos desiludidos por não passar às meias-finais. A primeira grande vitória que todos nós aqui tivemos foi pôr estas pessoas todas a pensar que íamos ganhar a Liga dos Campeões este ano. E isso foi graças a quê? Não foi àquilo que vocês fizeram até aqui? Então duvidam do quê? Da nossa qualidade? Do trabalho que foi feito o ano todo? Vamos pôr a nossa alma, como fizemos desde o primeiro dia, e a nossa qualidade, como sempre a tivemos. As três derrotas já lá vão. Pensar, descansar bem, viajar para Portugal, pensar no jogo do Estoril, estarmos focados, concentrados, unidos e vamos ser campeões nacionais!"Na hora de moralizar os jogadores tendo em vista a reta final da Liga Bwin, o presidente das águias enalteceu o percurso na Champions. "Doze vitórias, três empates e uma derrota. Nós temos de estar orgulhosos disso. Falhámos um jogo, em casa contra esta equipa. E ver estas caras [Aursnes, Neres e Lucas Veríssimo eram dos mais cabisbaixos] significa que vocês têm plena consciência de que nós até somos mais fortes do que eles, mas houve um jogo que nos correu mal. Vamos aceitá-lo, não podemos fazer mais nada. Aquilo que vos pedi antes deste jogo vocês fizeram. Deram a vida para tentar virar o resultado e estou muito orgulhoso disso. Mas não o digo para vos alegrar a vocês, digo-o com o coração. Estou orgulhoso porque vi uma equipa que fez de tudo para virar o resultado", sublinhou.O episódio passou depois em revista as seis jornadas finais, com alguns momentos curiosos. Por exemplo, João Mário espicaçou os colegas antes do jogo com o Sp. Braga. "Tem que nos tocar no orgulho os jogos com este adversário este ano. Estamos a jogar em casa, com a nossa qualidade é impossível ganharem-nos aqui. Metam isso na cabeça, depende de nós!", afirmou o médio numa alusão às duas derrotas anteriores com os minhotos. Após o triunfo por 1-0, com golo de Rafa, Roger Schmidt dirigiu-se no relvado a Otamendi. "Vais ser campeão do Mundo e campeão português", disse ao central.Seguiu-se o dérbi em Alvalade, onde o técnico alemão voltou a dedicar uns segundos ao capitão. "Hoje não joga o Paulinho, joga o Trincão. Vão ser jogadas mais rápidas, corridas na profundidade", alertou o alemão. No final, o ambiente no balneário era algo pesado pela oportunidade desperdiçada de selar o 38 com o empate (2-2) garantido nos descontos. "No sábado, com o Santa Clara, vamos ser campeões, 100%. E por hoje têm o meu respeito. Bom trabalho", frisou Schmidt para animar os jogadores. "Estamos a um passo. Aquilo que fizemos na segunda parte é o que temos de mostrar no fim de semana que vem. Não vamos parar agora, jogamos em casa", frisou Grimaldo, sempre um dos mais interventivos.