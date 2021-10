Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Costa ficou de rastos com golo do Estoril Presidente do Benfica não escondeu o semblante de desânimo após Roger fazer o 1-1 no marcador





Rui Costa com Beristain

• Foto: Luís Manuel Neves