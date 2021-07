Rui Costa ficou na segunda fila na tribuna da Luz

Rui Costa sentou-se pela primeira vez na tribuna presidencial da Luz, desde que assumiu a liderança dos encarnados, no Benfica-Marselha. O agora presidente das águias ficou na segunda fila, com o vice-presidente José Eduardo Moniz do seu lado esquerdo, deixando vazio o lugar que pertenceu ao seu antecessor.





Luís Filipe Vieira costumava ficar na fila da frente e ontem Rui Costa ocupou o lugar atrás.