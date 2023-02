Rui Costa foi insultado por adeptos do Vizela

Ao chegar à tribuna presidencial, Rui Costa foi ‘brindado’ com insultos e apupos dos adeptos do Vizela que estavam na bancada bancada principal. Alguns deles ainda fizeram gestos com as mãos, acusando o presidente do Benfica de ser ladrão.

À margem deste clima tenso, o líder dos encarnados manteve-se em silêncio em relação aos casos na justiça e ao comunicado de anteontem do Sporting, que anunciou ter-se constituido assistente de todos os processos na que envolvem o clube da Luz. Os verdes e brancos mostraram ainda indignação em relação às decisões judicias no processo E-Toupeira.