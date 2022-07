Rui Costa garante que Henrique Vieira "nunca será esquecido pela nação benfiquista"

Rui Costa, presidente do Benfica, deixou no site do clube uma mensagem de condolências na sequência da morte de Henrique Vieira, ex-jogador e ex-treinador de basquetebol dos encarnados."É com tristeza e profunda consternação que recebo a notícia do falecimento de Henrique Vieira, um dos nomes maiores da história do basquetebol do Benfica e de Portugal.Henrique Vieira foi um dos pilares da geração de ouro do nosso basquetebol, destacado atleta nos primeiros sete de dez títulos conquistados em onze temporadas, com uma participação fulcral na construção dos inolvidáveis percursos europeus na década de noventa, que tanto orgulharam os benfiquistas.Regressou ao nosso Benfica muitos anos mais tarde, como treinador, sagrando-se campeão nacional passados 13 anos do nosso anterior triunfo, repetindo o feito na época seguinte.Henrique Vieira a todos deixa saudades e a certeza de que nunca será esquecido pela nação benfiquista. Obrigado, Henrique!"