Rui Costa garante: «Seixal continuará a ser a nossa base durante muitos e muitos anos»

Rui Costa garantiu que o Benfica continuará com base no Seixal, apesar da intenção do clube em avançar para a construção da Cidade Benfica, um projeto que, comorevelou, nascerá na margem norte do Tejo "Apesar de muito se ter falado da Cidade Benfica, um projeto que iremos alcançar também, esta base do futebol aqui no Seixal é a nossa base e continuará a ser durante muitos e muitos anos. Nâo temos motivos para estarmos descontentes com a relação entre as partes", disse o presidente encarnado durante a homenagem, promovida pela Câmara Municipal do Seixal, à equipa de juniores que conquistou a Youth League."Agradecer esta mais do que simpática homenagem aos nossos heróis de Nyon, que bem merecem. Um trabalho que dura desde 2006. Somos de Lisboa mas é no Seixal que temos a base. Foi aqui que, desde 2006, começámos a desenvolver um projeto que nos levou a esta conquista. Agradecer ao município pelo apoio. Temos também sido uma mais-valia para o município. Estamos muito orgulhosos por aqui estar. Agradeço novamente a todos os que contribuíram, desde a abertura do centro de estágio, para chegarmos aqui hoje. Da construção a todos os diretores, treinadores que contribuíram para a evolução, aos que participaram nas três primeiras finais e a todos os jovens atletas que diariamente se esforçam", acrescentou Rui Costa.Como havia feito na receção na Câmara Municipal de Lisboa, o líder das águias recordou que esta conquista da Youth League não é um fim em si mesma, mas o início de uma etapa que se espera de sucesso destes jovens na equipa principal: "Esta vitória é acima de tudo destes jovens jogadores, ao qual desejo as maiores felicidades. Não foi o fim da carreira deles mas sim o início, sabendo que todo este projeto é para termos mais jogadores da formação na equipa principal, como temos tido ao longo dos anos e em outras equipas da Europa. Formar para ter cada vez mais. Acreditem no que é o clube e no trabalho que se desenvolve dentro das instalações. Estamos orgulhosos por estar aqui e é aqui que vamos continuar a trabalhar e a ganhar."