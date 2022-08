Rui Costa grato aos miúdos no balneário em Montevideu

O Benfica divulgou ontem nas redes sociais o vídeo dos bastidores da conquista da Taça Intercontinental sub-20, em Montevideu, diante do Peñarol. "Esta página, campeões do Mundo sub-20, é vossa. Parabéns a todos e muito obrigado", afirmou o presidente Rui Costa via telemóvel de Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação, pouco depois de os jogadores recolherem aos balneários já com o troféu.

O vídeo, com cerca de onze minutos, inclui imagens dos passeios e treinos antes do jogo, incluindo a palestra de Luís Castro. "O controlo emocional será fundamental. Os adeptos vão querer picar-nos e eles vão querer picar. Vocês estão preparados para jogar ao mais alto nível e é nestes jogos que se vê o nível da formação do Benfica", afirmou o técnico. Depois, as águias venceram (1-0) com golo de Luís Semedo.