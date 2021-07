Rui Costa: «Hoje é um dia importante para o Benfica, pese embora a conjuntura recente»

Rui Costa reconheceu que está satisfeito com o resultado do empréstimo obrigacionista lançado pelas águias e que permitiu ao clube um encaixe de 35 milhões de euros.





Hoje anunciamos os resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações "BENFICA SAD 2021-2024". Esta é a 11ª emissão de obrigações que a @BenficaSAD realiza. Parabéns à Benfica SAD por mais esta emissão.#bondmarkets #bonds #listings pic.twitter.com/KUksP2lfqZ — Euronext Lisbon (@euronext_pt) July 26, 2021

"Hoje é um dia importante para o Benfica, pese embora a conjuntura recente. O objetivo do novo empréstimo obrigacionista foi alcançado. De resto, era uma das primeiras metas que tínhamos definido no último plenário dos órgãos sociais. Tal demonstra a confiança dos obrigacionistas num projeto sólido e sustentado, na forma como sempre cumprimos os nossos compromissos ao longo destes anos", afirmou, segundo declarações divulgadas pela Euronext Lisbon, ainda que reconheça que este "não foi o maior valor alcançado das 11 emissões obrigacionistas" que as águias já lançaram:"Esta emissão, face às circunstâncias, deve encher de orgulho de forma muito especial todos aqueles que trabalharam para o resultado alcançado. Nesse sentido, o meu reconhecimento e agradecimento a todos".