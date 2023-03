Rui Costa ilibado pelo Tribunal do Sul de multa de 1.150 euros

Rui Costa foi ilibado pelo Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) da multa 1.150 euros por declarações que se seguiram ao jogo com o Gil Vicente, a 2 de fevereiro de 2022. "É hora de dizer basta", atirou o presidente do Benfica, por essa altura, criticando a arbitragem.O recurso da Federação, sobre a decisão que havia tomado o Tribunal Arbitral do Desporto de invalidar a coima aplicada a Rui Costa, foi então recusado. No entender do TCAS, as palavras do dirigente das águias foram "proferidas em linguagem correta". "Normal e admissível juízo negativo ao desempenho desportivo da arbitragem", sustenta o Tribunal do Sul.