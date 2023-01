Rui Costa já não vai a Tortosendo

Rui Costa já não vai viajar hoje rumo a Tortosendo, onde iria marcar presença no jantar de encerramento das comemorações do ano do centenário do Sport Tortosendo e Benfica. O presidente do clube da Luz não estará assim na cerimónia da filial nº 4 dos encarnados, a primeira a completar um século de existência.O presidente das águias deverá fazer-se representar pelo vice Domingos Almeida Lima, recebido às 19 horas na sede do emblema de Tortosendo, seguindo depois para a Quinta das Flores onde vai decorrer o referido jantar.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Benfica e o Chelsea estão reunidos a negociar a transferência de Enzo Fernández.