Rui Costa: «Jorge Jesus é o treinador de todos os benfiquistas»

Rui Costa abordou em entrevista à BTV a situação de Jorge Jesus no comando da equipa de futebol e assegurou total apoio ao atual treinador.





"Jorge Jesus é o treinador de todos os benfiquistas. Não conquistámos nada, mas fizemos o início de época com a pujança que se pretendia, com os quatro pontos na Liga dos Campeões e com sete boas jornadas. Estamos no início de uma fase que acreditamos ser bastante positiva. Jorge Jesus faz parte desse projeto", declarou.Rui Costa abordou ainda uma eventual ida ao mercado em janeiro. "Em janeiro iremos ver se podemos fazer mexidas ou não. Não sou de grandes mexidas em janeiro. Obrigam-nos a pensar que muita coisa não está bem. Se em janeiro tivermos de fazer mais mudanças, é sinal que a equipa não carbura como se espera. Pode haver um retoque ou outro para beneficiar a equipa. Quanto menos mexidas, é sinal que o plantel satisfaz a equipa técnica e o diretor para o futebol ou o presidente."