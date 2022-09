Rui Costa lembra Chalana e sócio n.º 1 do Benfica

Rui Costa lembrou Fernando Chalana e o sócio número um do Benfica, Emílio Andrade, falecidos em agosto passado, no final da intervenção de abertura da assembleia geral das águia, que decorre no pavilhão n.º 2 da Luz."Permitam-me que faça um sublinhado de saudade pelo sócio n.º 1, o nosso querido Ti Emílio, e o nosso querido Chalana", disse o presidente dos encarnados, sem esquecer as Casas do Benfica e a Fundação do clube. Os cerca de 200 sócios presentes aplaudiram.