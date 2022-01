Rui Costa ligado a contrato de Vera: águias dizem que transferência "seguiu trâmites normais"

Uma conta de Twitter revelou esta quarta-feira a alegada ordem de pagamento feita pelo Benfica para a contratação de Francisco Vera, no verão de 2015 (num negócio de 2,8 milhões de euros), onde constam as assinaturas de Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira. O Correio da Manhã revelou que a documentação relativa a este negócio foi apreendida no âmbito da Operação Cartão Vermelho e o Benfica, em comunicado, garante não ter conhecimento de quaisquer irregularidades."A transferência do jogador Francisco Vera seguiu os trâmites normais de uma SAD, com o contrato de transferência e pagamento das respetivas Letras bancárias assinadas por dois administradores da SAD. O pagamento da transferência deste jogador, através de garantias via a emissão de uma Letra bancária, foi feita exclusivamente ao clube paraguaio, de onde o jogador era oriundo. O destino subsequente dessa garantia bancária apenas pode ser explicado pelo clube que a recebeu, sendo os atuais responsáveis do Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente o seu Presidente Rui Costa, alheios a essa decisão e desconhecendo o seu futuro paradeiro", frisaram as águias.O extremo paraguaio realizou apenas 17 jogos pela equipa B encarnada, tendo terminado a carreira com apenas 26 anos, em 2020.Este negócio, refira-se, já em 2016 levantou suspeitas. Na altura, a então eurodeputada Ana Gomes solicitou, em carta enviada à Procuradoria-Geral da República (PGR) e à Polícia Judiciária (PJ), a abertura de uma investigação à transferência de Vera dos paraguaios do Rubio Ñu para o Benfica. Fonte do clube da Luz garantiu na altura aque essa pretensão não preocupava, pois assentava em "factos falsos". "Mostra desconhecimento da eurodeputada", disseram as águias.1- O Sport Lisboa e Benfica esclarece, sobre a informação propalada pela CMTV esta noite, que a transferência do jogador Francisco Vera seguiu os trâmites normais de uma SAD, com o contrato de transferência e pagamento das respetivas Letras bancárias assinadas por dois administradores da SAD.2- O pagamento da transferência deste jogador, através de garantias via a emissão de uma Letra bancária, foi feita exclusivamente ao clube paraguaio, de onde o jogador era oriundo.3- O destino subsequente dessa garantia bancária apenas pode ser explicado pelo clube que a recebeu, sendo os atuais responsáveis do Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente o seu Presidente Rui Costa, alheios a essa decisão e desconhecendo o seu futuro paradeiro.4- O Sport Lisboa e Benfica jamais recusou explicar ou clarificar o que quer que seja, tendo sempre colaborado com as autoridades no apuramento de todas as questões que se justifiquem. E assim continuará a ser.5- O Sport Lisboa e Benfica sublinha que nem a SAD nem os seus atuais dirigentes são arguidos no processo Cartão Vermelho.