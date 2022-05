Rui Costa multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 1.150 euros

Rui Costa, presidente do Benfica, foi esta terça-feira multado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 1.150 euros. Em causa estão as palavras do dirigente benfiquista contra a arbitragem no jogo entre Benfica e Gil Vicente, a contar para a 20.ª jornada da Liga Bwin, em que os encarnados acabaram por sair derrotados por 1-2.

"Estou aqui para defender o Benfica, não quero que o beneficiem. Mas são casos a mais para continuar calado. Basta ver o que se passou aqui. Volto a dizer, não elimina o que estamos a fazer dentro do campo. Basta recordar o que se passou no Estoril, aqui com o Moreirense e o primeiro golo no Dragão com o FC Porto. O golo de hoje nem sequer chegou ao VAR. Com o mesmo critério e pior não se assinala penálti sobre o Otamendi. É hora de dizer basta. Exijo que o Benfica seja respeitado dentro do campo", disse na altura o presidente do Benfica, em declarações proferidas na conferência de imprensa realizada no estádio da Luz no final do embate entre as duas equipas.