Rui Costa: «Na fase que estamos a atravessar, que venham muitos mais Jaimes Graças»

O Benfica inaugurou esta sexta-feira a exposição "Jaime Graça - Ao serviço do Futebol" no Museu Cosme Damião, que se encheu de rostos ilustres do clube. Depois de Carminho, neta do ex-futebolista discursar, foi a vez de Rui Costa chegar-se aos microfones. "Na fase que estamos a atravessar, que venham muitos mais Jaimes Graças", terminou o presidente das águias, à BTV. Seguiram-se vários testemunhos, entre os quais o de Edmundo Graça, filho da antiga glória, e o de Sandra Ferreira, filha de Eusébio.: "Dizer à família que não tem de agradecer, nós é que agradecemos o que o Jaime nos deu e continua a dar. Foi um exemplo para os mais novos, para os Brunos Lages e para os Renatos Paivas da vida que cresceram com ele no seixal, foi um extraordinário exemplo para o Rui Costa que começava uma carreira de dirigente. Quando acabei a minha carreira de jogador e passei a dirigente do Benfica tinha a meu cargo também a formação e logo de início me disseram que se queria saber como eram os jogadores e como iria acabar um jogo da formação - juvenis, juniores ou iniciados -, devia perguntar ao Jaime Graça. Era uma realidade, fiz esse teste várias vezes. Quem quisesse jogar nas apostas, se lhe perguntasse ganhava. Fruto da sabedoria dele, da capacidade de análise enorme e da vivência e intensidade com que sempre viveu o Benfica. Será recordado eternamente pelo extraordinário homem que foi, pelos ensinamentos que deu aos mais novos. Será recordado por isso, com toda a honra e orgulho. Que seja sempre visto como hoje estamos a vê-lo: eterno, magnífico e um exemplo para todos nós. Na fase que estamos a atravessar, que venham muitos mais Jaimes Graças.": "Os meus avós sempre me incutiram da forma mais positiva o que é ser Benfica. Uma das grandes felicidades do meu avô era poder partilhar este amor comigo e muitas das memórias que tenho dele é ir ao Seixal ver os treinos, lembro-me de me ensinar a jogar futebol, de me trazer ao estádio e olhar para os corredores, que aos olhos de uma criança parecem labirintos autênticos de uma grandeza estrondosa. Quando alguém de quem gostamos muito parte, o pior é lidar com a sensação de esquecimento. Perceber que as memórias vão começar a ficar mais vagas, perceber que vamos querer relembrar a voz da pessoa e isso não vai ser possível. Acho que isso nunca vai acontecer com o meu avô. Vai ser sempre relembrado pelo homem que era e pelo grande jogador que foi e sinto que estamos aqui para isso, para trazer essa memória. Agradecer ao museu, à direção do Sport Lisboa e Benfica por não deixar que a história e os símbolos do nosso clube desapareçam. Queria também agradecer a dois grandes senhores: ao Bruno Lage e ao Renato Paiva. São homens que no auge da sua carreira não perderam a humildade e relembraram sempre que o meu avô os marcou.": "Sinto-me comovido por uma homenagem destas ao meu pai. E agradecido ao Benfica, apesar do que Rui Costa disse, porque também temos de estar agradecidos. O Benfica também contribuiu para o crescimento do meu pai e da família. Não posso deixar de estar comovido, também encontro amigos do meu pai, que também são meus. É a neta mais nova [Carminho]. Como neta mais nova, acompanhou desde miúda o meu pai. Por isso falou em nome da família. Nestas ocasiões, é quase como se estivesse vivo.": "Venho apresentar-me em nome da família e, claro, pela pessoa - sempre um grande exemplo tanto para Benfica como futebol português. Ria-me imenso com ele, gostava de estar com ele, estávamos sempre na brincadeira."